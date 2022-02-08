«Есть идея, но нет объединяющего элемента»: Анна Михалкова предстала в необычном образе с рубашкой небесного оттенка

На днях Надежда Михалкова представила свой сериал «Номинация». На премьерном показе ее поддержали родные, в том числе старшая сестра Анна. На красной дорожке она появилась в рубашке небесного цвета и юбке плиссе благородной длины. А акцент на талии сделала с помощью ремня.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер отметил, что в образе Анны хорошо выстроен силуэт.

«Босоножки броского золотого цвета и пушистая сумка разбавили «правильный» образ, добавили изюминки. Имеет ли место такое быть? Почему нет? Рекомендовал бы я подобный винегрет? Не думаю. Образ неплохой. Из красивых и других тканей. Силуэты и цвета идут актрисе. Есть идея, есть модное нынче смешение стилей, но нет объединяющего элемента, который бы закольцевал образ и сделал его завершенным», — сказал Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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