В главной роли – Анна Михалкова: скоро на ТНТ выйдет комедийный сериал «Исправление и наказание»

Фильм повествует о перипетиях судьбы наследников богача и его внебрачной дочки.

Уже весной российский зритель сможет насладиться новым комедийным сериалом «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в главной роли.

Актриса сыграет сотрудницу женской колонии Алену Неверову, которая отвечает за воспитание вверенных ей заключенных подопечных. Она убеждена, что из любого взрослого негодяя можно сделать нормального человека.

С помощью своего собственного «метода шока», она сможет лишить своих «перевоспитуемых» возможности пользоваться привычным отрицательным опытом, а взамен воспитает в них доброе отношение к людям.

По сюжету, к ней нагрянут родственники по отцу, олигарху, который умер нелепой смертью. Все деньги отца были выведены на заграничный счет, родня уверена, что электронный ключ от него хранится у Неверовой. Между тем, она понятия не имеет ничего о богатствах. В итоге родственники ей мстят и попадают за решетку, где за их воспитание старательно берется Алена.

Вместе с Анной Михалковой роли в «Исправлении и наказании» исполняют Тимофей Трибунцев, Наталья Бардо, Борис Каморзин, Ольга Виниченко и другие. Режиссер — Анна Пармас («Кококо», «Петербург. Только по любви», «История одного назначения», «Давай разведемся»).

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