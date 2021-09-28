Стильно утеплились: Анна Михалкова в пальто в клетку виши отправилась на прогулку с сестрой

У Никиты Михалкова большая семья, но все его наследники кроме старшего сына Степана, связали свою жизнь с кино. Уже длительное время работает актрисой его дочка Анна Михалкова. К 47 годам у нее десятки сыгранных ролей. Также она построила семью и воспитала троих детей: Актриса дружна со своей младшей сестрой Надеждой, которая тоже играет в фильмах. Накануне она отметила свое 35-летие.

Дочка Нина и сын Иван поздравили маму с этим событием. Она получила от них торт и цветы. А вот друзья и поклонники весь день адресовали имениннице поздравления. По всей видимости, сестра тоже приехала на праздник. На следующий день они сделали совместное фото перед прогулкой.

В лифте Надежда предстала в черном пальто, которое сочетала с белой блузкой и брюками с высокой посадкой. А вот Анна предпочла кремовое пальто в клетку виши. Этот принт актуален и его используют многие модницы, даже Кети Топурия. А актриса надела свое пальто с джинсами и длинным мягким шарфом.

Поклонники в очередной раз восхитились сестрами. Порой они делают одинаковый маникюр или одеваются в одной гамме не сговариваясь. Но на этот раз актрисы продемонстрировали наряды в разном стиле. «Обе-классные!», «Аня снова без макияжа», «Какие вы хорошенькие! Прям модели», «Какие вы, классные! И очень настоящие!», «Невероятная! Хороша! Женственна! Умна! Талантлива! Каждая», «Какие вас наряды! Очень круто выглядите», — стали писать пользователи Сети.

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