«Мне все равно, как я выгляжу»: Вера Брежнева поделилась своими эмоциями

Популярная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева поделилась со своей аудиторией в Instagram эмоциями, которые испытывает сейчас.

Вокалистка дала понять, что переживает жуткий стресс на фоне событий на Украине. Вера Брежнева перестала следить за собой.

Единственное, что сейчас занимает звезду — это новости. Она отслеживает всю информацию и делится ею с поклонниками. Те, в свою очередь, переживают за Веру Брежневу.

«Мне все равно что есть, потому что не хочется. Мне все равно, как я выгляжу. Все равно что обо мне думают. Я сижу в телефоне круглосуточно. Не сплю, не занимаюсь спортом и ни о чем не могу думать. Я снова ругаюсь матом, потому что иначе невозможно», — призналась Вера Брежнева.

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