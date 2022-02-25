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«Сейчас нужен только мир везде!»: Вера Брежнева высказалась о событиях на Украине

Как отметила певица, количество негатива в Сети просто зашкаливает.

«Сейчас нужен только мир везде!»: Вера Брежнева высказалась о событиях на Украине
Вера Брежнева. Фото: Globallookpress.com

Певица Вера Брежнева, уроженка украинского города Каменское, в сторис Instagram высказалась о событиях, происходящих в последние дни в ее родной стране.

Комментарий Веры Брежневой
Комментарий Веры Брежневой. Фото: instagram.com/ververa/

«Спасибо всем за поддержку Украины. Это сейчас очень нужно. И крайне важно. И еще важно оставаться людьми».

Вера Брежнева

Как отметила Вера Брежнева, количество негатива в Сети просто зашкаливает. «Люди, опомнитесь! Сейчас нужен только мир везде!» — заметила исполнительница.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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