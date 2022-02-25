«Сейчас нужен только мир везде!»: Вера Брежнева высказалась о событиях на Украине

Как отметила певица, количество негатива в Сети просто зашкаливает.

Певица Вера Брежнева, уроженка украинского города Каменское, в сторис Instagram высказалась о событиях, происходящих в последние дни в ее родной стране.

«Спасибо всем за поддержку Украины. Это сейчас очень нужно. И крайне важно. И еще важно оставаться людьми». Вера Брежнева

Как отметила Вера Брежнева, количество негатива в Сети просто зашкаливает. «Люди, опомнитесь! Сейчас нужен только мир везде!» — заметила исполнительница.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.