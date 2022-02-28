«Что-то новенькое для меня»: на СТС покажут сериал, ставший первой работой Марии Горбань после рождения сына Нилана

Ради съемок в комедийном сериале Мария Горбань досрочно вышла из декрета и вернулась из Майами, где появился на свет ее наследник.

Четырнадцатого марта на телеканале СТС состоится премьера комедийного сериала «Модный синдикат» с Марией Горбань и Яном Цапником в главных ролях.

Ян Цапник в сериале сыграл роль забытого всеми модельера Ланского, а Мария Горбань — его спонсора, жену криминального авторитета.

Ради съемок в сериале Мария Горбань досрочно вышла из декрета после рождения сына Нилана и вернулась из Майами.

Актриса призналась, что эта роль неприлично богатой сахалинской девушки, приехавшей в Москву, для нее необычна.

«Люди, приехавшие в Москву из других городов, не боятся говорить все, что думают. Я же по натуре мягкий человек и раньше играла женственных барышень. А Галя — кремень! И это что-то новенькое для меня», — поделилась Мария Горбань.

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