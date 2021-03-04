«По колено»: Цапник, Дергачев, Бербер и Муцениеце расскажут о жизни маленьких людей в большом городе

Это история молодого человека, рост которого всего 135 сантиметров, но выдержки и стремления к победе у него больше, чем у многих высоких людей.

Как много фильмов вы знаете про людей невысокого роста? Иван Филиппов не только знает подобные картины, но и знает, каково смотреть на мир со своих 135 сантиметров роста. История, рассказанная в комедийном сериале «По колено» — как раз о приключениях маленького человека в большом городе.

По сценарию Саня Грибов (Иван Филиппов) пытается покорить мегаполис и сердце любимой. Кажется, что обе цели недосягаемы, но и стремление к победе у маленького человека — большое. Саня мужественно переносит любые сложности и доказывает, что все проблемы решаемы.

В ролях: Анастасия Уколова, Ангелина Стречина, Борис Дергачев, Максим Лагашкин, Игорь Угольников, Вячеслав Манучаров, Ян Цапник, Зоя Бербер, Агата Муцениеце, и многие др.

Звездная премьера новинки прошла в кинотеатре «Москва» 3 марта. Среди гостей была замечена Тина Канделаки. Она является одним из продюсеров сериала.

«Не все рождаются двухметровыми блондинами с лицом Дольфа Лундгрена. Иногда люди рождаются другими, но право на счастье есть у любого человека. Каждому из вас говорили: «У тебя никогда не получится!» Посмотрите, как все сложилось у Сани. Если получилось у него, то вы точно справитесь со своими проблемами», — напутствовала Канделаки.

В свою очередь, Антон Федотов, генеральный продюсер телеканала СТС, отметил, что «По колено» — это не просто очередной проект, а особая история, которая может заставить подняться с дивана и сделать что-то невероятное.

«При этом не имеет значения, какого роста человек. Главное — верить в мечты! Поэтому нам так важно показать новый сериал на СТС», — заключил Федоров.

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