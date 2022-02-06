Кольцо за 300 тысяч рублей: Мария Горбань насладилась свиданием с Кириллом Зоткиным

Бывшая телеэкранная жена Дмитрия Нагиева – Мария Горбань – поделилась кадрами со свидания с мужем Кириллом Зоткиным. Примечательно, что знаменитость также похвасталась дорогим подарком от возлюбленного.

Мария в платье с изображением огня вышла на променад с возлюбленным. Оператор Кирилл Зоткин устроил романтический ужин на острове Шри-Ланка для актрисы. Избранник Горбань подарил блондинке кольцо Cartier.

«Оставлю это тут: волшебные моменты, любовь», – подписала снимок Мария.

«Вот это у вас платье, красота!», «Какая потрясающе красивая семейная пара!Пусть в вашей жизни будет много-много счастья!», «Вы самая красивая и магически притягательная женщина», «Вы есть счастье. Такая красивая», «Какая ты крутая, Маша», «Какая вы красивая», – восхитились Марией поклонники.

Напомним, ранее Мария Горбань показала, как ее сын Нилан играет с домашними питомцами. У актрисы два кота породы сфинкс. Животным очень нравится малыш Билан, поэтому они смело подходят к мальчику пообщаться.

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