Маленькие воробушки: Горбань подловила, как ее дочь целует в пушистую головку кроху-братика

Мария Горбань поделилась в личном блоге трогательным снимком со своими детьми. На нежном фото она запечатлела, как ее семилетняя дочка Стефания ласкается с шестимесячным сыном Ниланом.
Стеша взяла братика на ручки и поцеловала его в пушистую нежную головку. Свой снимок звезда «Кухни» украсила сердечком эмодзи.
Напомним, Нилан появился на свет в Майами от второго мужа актрисы, оператора и режиссера Кирилла Зоткина. Наследница родилась в первом браке Марии Горбань с осветителем Олегом Филатовым.
Стеша очень любит своего отчима и называет его папой.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.