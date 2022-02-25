Маленькие воробушки: Горбань подловила, как ее дочь целует в пушистую головку кроху-братика

Семилетняя Стефания души не чает в шестимесячном Нилане.

Мария Горбань поделилась в личном блоге трогательным снимком со своими детьми. На нежном фото она запечатлела, как ее семилетняя дочка Стефания ласкается с шестимесячным сыном Ниланом.

Стеша взяла братика на ручки и поцеловала его в пушистую нежную головку. Свой снимок звезда «Кухни» украсила сердечком эмодзи.

Напомним, Нилан появился на свет в Майами от второго мужа актрисы, оператора и режиссера Кирилла Зоткина. Наследница родилась в первом браке Марии Горбань с осветителем Олегом Филатовым.

Стеша очень любит своего отчима и называет его папой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.