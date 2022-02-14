Названа дата премьеры второго сезона шоу «Звезды в Африке»

Второй сезон шоу «Звезды в Африке» стартует на ТНТ 27 февраля. Участники нового витка проекта будут жить в лагере посреди саванны по прежним правилам, но испытания станут сложнее и экстремальнее.

Каждый день звездным игрокам придется бросать вызов своему страху, чтобы заработать еду для себя и своей команды. Если испытание окажется для знаменитостей слишком жестким, они всегда могут остановить его, прокричав: «Я звезда! Заберите меня отсюда!». Организаторы проекта обещают, что в новом сезоне поводов сдаться будет намного больше.

Вторая часть шоу «Звезды в Африке» пройдет под брендом «весеннего обострения». Ее участниками стали те, кто готов к безумным поступкам, не прячет свои эмоции, не боится быть настоящим перед камерами и идет до конца в самых экстремальных испытаниях.

«В нашем реалити звезды раскроются с новой стороны — у нас в джунглях не спрятаться за фильтрами «Инстаграма», не прикрыться монтажом, здесь все происходит, как в жизни. Испытания станут масштабнее, и мы приложим все усилия, чтобы с ними было максимально сложно справиться», — говорит креативный продюсер шоу Лика Бланк.

В роли ведущих останутся Ольга Бузова и Михаил Галустян. В первом выпуске они встретят десять отчаянных звезд, среди которых будут Алена Водонаева, Карина Кросс и Валя Карнавал.

«Если в первом сезоне мне казалось, что мы собрали разных и не всегда подходящих друг другу людей, то в этот раз можно сказать, что наши участники с разных планет. При этом они все смотрели первый сезон и стараются ладить друг с другом, ведь никто не хочет выглядеть плохо в кадре. Но у нас шоу, в котором реальность не спрятать — будет очень много ярких эмоций, будет жарко и будет очень интересно», — отмечает Ольга Бузова.

Добавим, что в конце каждого эпизода один из участников покинет проект, а ему на смену придет новый до тех пор, пока в шоу не начнется игра на выбывание. До финала дойдут лишь двое — они поборются за приз в 5 миллионов рублей, который победитель пожертвует на благотворительность и защиту исчезающих видов животных.

Смотрите премьеру второго сезона шоу «Звезды в Африке» – 27 февраля в 19:00 на канале ТНТ.

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