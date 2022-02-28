«Мое утро начинается с переклички»: Жанна Бадоева показала на редком фото родителей и брата

Телеведущая Жанна Бадоева призналась, что ей сейчас очень страшно.

Ведущая программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева, которая живет в Италии, поделилась в микроблоге редким семейным фото.

На снимке запечатлены сама Жанна Бадоева, родители телезвезды и брат. Кадр был сделан, вероятно, во время празднования семейного торжества.

Все происходит в ресторане. За спиной Жанны и ее брата воздушные шарики, которыми украшено помещение.

Жанна Бадоева рассказала, с чего сейчас начинается каждый ее день.

«Последние несколько дней мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: как вы, у вас тихо? И только после этого можно как-то начать двигаться», — написала под снимком Жанна Бадоева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.