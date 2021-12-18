«Жизнь других» в Шотландии: как устроен быт в этой местности

Эдинбург вдохновил Джоан Роулинг написать первую книгу о Гарри Поттере и подарил миру Артура Конан Дойла. До Шотландии дошла очередь – в нее приехала Жанна Бадоева, чтобы разобраться, как там у них все устроено.

Куда ни глянь, тут всюду здания, которым по 600 или 500 лет, неважно, церковь это или паб. Это страна гольфа, виски, ткани шотландка и волынки. Настоящий мужчина должен иметь в гардеробе пару-тройку юбок. Для местных килт – символ храбрости и мужества. Я наконец выяснила мучивший меня долгое время вопрос: носят ли шотландские мужики белье под килтом. Скажу так: не всегда. Одна юбка стоит примерно 800-900 долларов.

Красные телефонные будки – визитка Англии. Но кому теперь нужен уличный телефон, если у всех мобильники? В Шотландии будки не убирают. Чаще всего их выкупают у города какие-нибудь общины или жители близлежащих многоквартирных домов, чтобы устроить внутри небольшую библиотеку или, к примеру, держат в будке дефибриллятор.

Многие родители отдают своих детей в музыкальную школу учиться играть на волынке. Волынщики, между прочим, строят блестящую карьеру и гастролируют по миру не хуже Стинга. Только выступают они не на стадионах, а все больше на свадьбах и похоронах. Ни один порядочный шотландец не выдаст дочь замуж, если на фоне не будет звучать волынка. Крепка традиция. Выступление на свадьбе длится от 10 до 20 минут, и платят за него около 250 долларов.

Отель «Балтимор» – самое загадочное здание в Эдинбурге. Куранты на башне отеля всегда спешат на три минуты, удивляя гостей города. Оказывается, это было сделано нарочно еще в начале 20 века! Башню отеля хорошо видно с железнодорожного вокзала, и чтобы пассажиры не опаздывали, часы всегда немного бегут вперед.

Говорят, в Шотландии выбирают гостиницу не по количеству звезд, а из-за консьержа. Я познакомилась со Стюартом, работающем в «Балтиморе», это феерический человек. Он разбирается во всем: в черной икре, в балете, в малейших нюансах этикета. Он способен выполнить любую просьбу гостя, если она моральна, легальна и хотя бы теоретически выполнима. Достать билеты на редкий концерт или забронировать столик в ресторане, куда очередь расписана на год вперед. Стюарт рассказал, что состоит во всемирной ассоциации консьержей «Золотые ключи», они всегда приходят друг другу на помощь.

Традиционное шотландское блюдо хаггис – это бараньи потроха с картофельным пюре. Местные могут есть их на завтрак, обед и ужин. Маленькая порция стоит 16 долларов, большая – 21 доллар. Хозяева пабов говорят, хаггис всегда разбирают в первую очередь.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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