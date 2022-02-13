«Моя куколка Ло»: Жанна Бадоева поделилась редким снимком с подросшей дочерью от Алана Бадоева

Ведущая Первого канала Жанна Бадоева в первом браке с Аланом Бадоевым родила дочку Лолиту.

Тринадцатого февраля у наследницы звезд день рождения. Лолите исполнилось семнадцать лет. В честь этого события Жанна Бадоева поделилась совместным снимком с дочерью в своем микроблоге и поздравила ее с днем рождения публично.

«А подросток-то мой совсем взрослым стал. С днем рождения, моя куколка Ло. 17 лет. У тебя все только начинается», — написала под снимком Жанна Бадоева.

Подписчики телеведущей пришли в восторг, увидев ее подросшую дочку. Они в один голос заявили, что та выросла настоящей красавицей.

«Две красотки», «Мамина копия», «Какие вы красивые и счастливые», «И правда, куколка! С днем рожденья! Счастья и светлой дороги впереди!», «Красотки и дочка, и мама!» — высказались в Сети.

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