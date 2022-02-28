«Смотрел сквозь призму «Гардемаринов»: Харатьян объяснил, почему отказывался от работы в театрах

Как отметил актер, многие худруки звали его к себе, но всем он отвечал отказом.

Актер Дмитрий Харатьян объяснил, почему в свое время отказался от предложений поработать в ведущих театрах Москвы. Его звали и в «Современник», и в «Сатирикон», и во МХАТы.

«Дело даже не в съемках, хотя я реально много снимался. Главная причина в том, что я на все смотрел сквозь призму успеха «Гардемаринов». Дмитрий Харатьян

По словам Дмитрия Харатьяна, он понимал, что в театры его зовут прежде всего, как артиста, который может привлечь публику своей игрой.

Его звали вовсе не из-за таланта, а именно из-за популярности. Кроме того, театры в те годы не пользовались любовью зрителей. Пришла «эпоха видеосалонов», сообщает 7days.ru.

Напомним, что Дмитрий Харатьян приобрел огромную известность после выхода картины Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» Он в один час проснулся знаменитым на всю страну.

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