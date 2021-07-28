«Пройден большой сложный путь»: Дружинина назвала сроки выхода на экраны новых «Гардемаринов»

Как отметила режиссер, он просит прощения у всех, кого в процессе работы над лентой обидела.

Режиссер Светлана Дружинина в Instagram обозначила сроки выхода на экраны новых «Гардемаринов». На данный момент завершены съемки двух новых частей.

«Мои дорогие, мы завершили съемки пятой части нашей саги «Гардемарины 1787. Война». Пройден большой сложный путь. Он пройден достойно и с полной отдачей! Я благодарю всю свою команду. Съемочную группу за все эти дни, что мы провели плечом к плечу навстречу к нашей общей цели. Теперь наша задача смонтировать и озвучить фильм, чтобы уже к будущему году с удовольствием подготовить к прокату сразу две картины».

Светлана Дружинина

Также Светлана Дружинина попросила прощения, если кого-то в процессе съемок обидела. Она попросила на нее не обижаться.

Напомним, что премьера телефильма «Гардемарины, вперед!» состоялась первого января 1988 года. Следующая картина из цикла вышла в 1991 году. Она называлась «Виват, гардемарины!». Третью часть зрители увидели в 1992 году.

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