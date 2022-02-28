«Можно сказать – потух»: Харатьян объяснил, почему Куравлев перестал сниматься в кино

Актер Дмитрий Харатьян объяснил, почему его давний друг Леонид Куравлев в последние годы своей жизни перестал сниматься в кино.

«Леонид Вячеславович очень тяжело перенес смерть супруги Нины Васильевны. Можно сказать — потух». Дмитрий Харатьян

Как заметил Дмитрий Харатьян, однажды один из режиссеров попросил его переговорить с Леонидом Куравлевым. Он хотел пригласить его на очень интересную роль. Однако ответ Куравлева потряс Харатьяна. Он сказал: «Дим, ничего я не хочу. Уже все. Без Нины только доживаю».

Кроме того, Куравлев сильно жаловался на телевизионщиков. Они обманули его, когда он рассказал много интересных фактов о писателе Василии Шукшине, сообщает 7days.ru.

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Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни 30 января нынешнего года. Ему было 85 лет.

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