«Пошла уже? Пока, Ксюх»: отдыхающий в Италии Омаров потроллил Бородину

На днях Курбан Омаров улетел в Италию. Компанию ему составила новая возлюбленная — Анастасия Кудряшова. Пока она является официальной женой футболиста сборной России Федора Кудряшова, но их союз, по словам спортсмена, уже давно распался.

После шопинга в Милане пара арендовала люксовый автомобиль и отправилась к друзьям в другой город. В своем инстаграме Курбан делится самыми яркими моментами отдыха, при этом не забывает потроллить бывшую жену Ксению Бородину.

На этот раз он опубликовал кадры из популярного российского сериала.

«Че, пошла уже? Пока, Ксюх», — говорит вслед один из героев удаляющейся героине Валентины Мазуниной.

Напомним, Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись в прошлом году после шести лет брака. Причину не назвали, но периодически обвиняли друг друга в неверности.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.