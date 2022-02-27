«Фарфоровый сфинкс российской моды»: Александр Васильев дал характеристику Эвелине Хромченко

Историк моды и телеведущий Александр Васильев поздравил свою коллегу по программе «Модный приговор» Эвелину Хромченко с днем рождения.

27 февраля отмечает свой день рождения модный эксперт, ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Звезде экрана исполнился 51 год.

В этот день к ней обратился коллега, ведущий «Модного приговора», историк моды, писатель Александр Васильев. В своем микроблоге он дал исчерпывающую характеристику Эвелине Хромченко.

«Годы совместной работы рядом позволили мне ближе узнать этого фарфорового сфинкса российской моды. Экстравагантная и демоничная, харизматичная и умная, острая на язык и внимательная, интеллигентная и образованная, пассионарная и сексуальная — Эвелина Хромченко — женщина множества масок и стильных обличий», — высказался Александр Васильев.

Он назвал Эвелину Хромченко культовой фигурой рубежа 20 и 21 веков.

«Трудолюбивая и стремительная Эвелина стала культовой фигурой конца 20 — начала 21 века в мировом модном сообществе и покидать своего постамента вовсе не собирается! С днем рождения, дорогая Эвелина!» — заключил Александр Васильев.

Возможность комментировать публикацию он отключил, так что о реакции на его признание от виновницы торжества ничего не известно.

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