Главный оттенок года: что за цвет такой – «барвинок» – на самом деле, рассказал Васильев

В этом году тон Very Peri был назван Институтом Pantone самым модным.

Историк моды Александр Васильев в эфире YouTube-канала Formulamodis раскрыл тайну главного цвета 2022 года по мнению экспертов Института Pantone. Они назвали символом текущего времени оттенок «барвинок» или Very Peri.

По словам Васильева, этот цвет с необычным названием — на самом деле знакомый всем оттенок лаванды. Но объявить самым модным тон, который был в тренде совсем недавно, эксперты не могли.

Ведь это коммерчески не выгодно: люди вместо того, чтобы покупать новые наряды, будут просто доставать старые из сундуков. Вот и назвали его в 2022 году уже цветом «барвинок» или Very Peri.

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