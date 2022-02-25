«Помните, я не поехала на Мальдивы?»: беременная жена шеф-повара Ивлева подчеркнула животик в лавандовом купальнике

Лера Куденкова покрасовалась перед камерой на последних сроках.

Молодая жена известного шеф-повара и ведущего кулинарного шоу Константина Ивлева Лера Куденкова находится на последних сроках беременности.

Судя по всему, будущая мама прекрасно переносит свое состояние. Лера Куденкова ведет активную жизнь.

Например, она посещает бассейн. На видео, которым жена Константина Ивлева поделилась в микроблоге, она рассказала, что пришла на занятия по плаванию.

Лера Куденкова предстала в кадре в купальнике лавандового цвета. Костюм для купания подчеркнул округлившиеся формы будущей мамы и ее уже довольно больших размеров животик.

«Помните, я не поехала на Мальдивы? Так вот, Мальдив не было, а купальнички же есть. Буду носить в бассейн», — поделилась Лера Куденкова.

Напомним, поездка беременной Леры на Мальдивы во время новогодних каникул сорвалась из-за ее болезни.

Константин Ивлев тогда отправился на отдых без молодой жены, но со своими детьми от первого брака.

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