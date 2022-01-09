«Он много работает»: беременная жена Константина Ивлева оправдала мужа, улетевшего на Мальдивы без нее

Лера Куденкова призналась, что ей не обидно, но немного грустно из-за разлуки с отцом будущего малыша.

Известный шеф-повар, 47-летний Константин Ивлев и его вторая жена, 29-летняя Лера Куденкова ждут первенца.

Однако интересное положение супруги не стало для Константина Ивлева поводом отменить каникулы на Мальдивах. Он улетел на отдых с детьми от первого брака, а Лера осталась дома одна.

Подписчики атаковали будущую маму вопросами, как же такое могло произойти. Супруг, который должен поддерживать беременную избранницу, предается отдыху. Валерия Куденкова была вынуждена все объяснить.

«За пару дней до вылета мне врачи рекомендовали остаться в Москве, а следом я еще и заболела», — рассказала Лера Куденкова.

Подписчиков интересовало, не обиден ли такой расклад для Леры. Та призналась, что грустно было, но обижаться ей совершенно не на что – так сложились обстоятельства.

«Мой муж очень много работает, и он тоже должен отдыхать. Тем более, что поездку мы планировали заранее и планировали не вдвоем, а с детьми. Поэтому я ко всему спокойно отнеслась, но немножко, конечно, погрустила», — призналась Лера Куденкова.

Константин Ивлев в разлуке старается радовать любимую жену. И пока он находится на Мальдивах, Лера получает от него роскошные букеты роз.

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