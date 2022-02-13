В английском стиле: как выглядит особняк шеф-повара Константина Ивлева и его молодой беременной жены

Известный шеф-повар и ведущий кулинарного шоу Константин Ивлев и его молодая жена Лера Куденкова рассекретили пол ребенка, которого они ждут.
В микроблоге Лера Куденкова поделилась кадрами гендерной вечеринки, которую пара устроила дома.
Лера Куденкова показала, как их с Константином Ивлевым роскошный дом выглядит снаружи.
Это шикарное двухэтажное здание в английском стиле. Дом облицован состаренным кирпичом, вход в него украшен колоннами.
У дома большие окна, есть балкон с панорамной, полностью стеклянной, дверью, есть мансарда. Особняк обнесен кованым забором. Все выглядит очень сдержанно, дорого и оформлено со вкусом. Ничего лишнего.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.