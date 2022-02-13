В английском стиле: как выглядит особняк шеф-повара Константина Ивлева и его молодой беременной жены

Известный шеф-повар и ведущий кулинарного шоу Константин Ивлев и его молодая жена Лера Куденкова рассекретили пол ребенка, которого они ждут.

В микроблоге Лера Куденкова поделилась кадрами гендерной вечеринки, которую пара устроила дома.

Лера Куденкова показала, как их с Константином Ивлевым роскошный дом выглядит снаружи.

Это шикарное двухэтажное здание в английском стиле. Дом облицован состаренным кирпичом, вход в него украшен колоннами.

У дома большие окна, есть балкон с панорамной, полностью стеклянной, дверью, есть мансарда. Особняк обнесен кованым забором. Все выглядит очень сдержанно, дорого и оформлено со вкусом. Ничего лишнего.

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