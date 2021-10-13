Рынска о подаренной Малашенко квартире в Москве: «Это ни о чем! Она же не в центре»

Божена продолжает рассказывать про совместную жизнь с бывшим мужем.

Уже два года прошло, как нет в живых одного из основателей канала НТВ Игоря Малашенко, а его бывшая жена Божена Рынска продолжает рассказывать про их совместную жизнь.

Светская львица часто говорила, что Малашенко при жизни почти ничего ей не дарил. Ее это обижало. Блогер Надежда Стрелец в интервью спросила ее про подаренную мужем квартиру в Москве.

«Она же не в центре, это какие-то сущие копейки, это ни о чем», — отрезала Божена.

Кроме того, Рынска в очередной раз подчеркнула, что Игорь ее не обеспечил и не позаботился о ее будущем.

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