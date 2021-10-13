Божена Рынска назвала реальный размер наследства Игоря Малашенко

Один из основателей НТВ и бывший муж Божены Рынски Игорь Малашенко покончил с собой два года назад. Он оставил после себя наследство, за которое сейчас бьются его экс-супруги.

«Наличных денег не осталось, есть недвижимость на 16 миллионов долларов (более 1 миллиарда рублей). На эти деньги претендую я, моя дочь тоже. Но суды в Америке зависли из-за ковида», — заявила она в интервью Надежда Стрелец.

При этом Малашенко не включил Рынску в завещание. Поэтому ей приходится сейчас воевать с его родственниками.

Напомним, муж журналистки Божены Рынска Игорь Малашенко скончался в 2019 году. Тело мужчины нашли в его квартире в Испании. Правоохранители постановили, что это было самоубийство. Известно, что в последнее время Малашенко страдал от депрессии, переживал из-за судов и безденежья.

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