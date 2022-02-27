«На Круга похож»: поклонники обсуждают внешность нового бойфренда Таты Блюменкранц

Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц поделилась видео, на котором запечатлела жаркие поцелуи с избранником.

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц дала понять подписчикам, что счастлива в новых отношениях.

В микроблоге она поделилась видео, на котором запечатлено, как она и ее бойфренд жарко целуются перед камерой.

«Ммм, моя любимочка. Я ее люблю очень сильно», — сказал в кадре молодой человек.

Избранник Таты Блюменкранц хорош собой и брутален. На это сразу же обратили внимание подписчики экс-участницы «Дома-2». Многие еще и сочли, что бойфренд Таты Блюменкранц похож на известного исполнителя шансона Михаила Круга.

«Какие вы красивые», «Ого, как я рада. Счастья вам», «Ну, это прям мужик. Поздравляю», «На Круга похож», «Вылитый Михаил Круг», — высказались в Сети.

Напомним, буквально на днях Тата Блюменкранц засветила своего избранника в сторис, рассказав, что молодой человек приготовил для нее шикарный завтрак.

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