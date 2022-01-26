«Бетуся тренируется»: Тата Блюменкранц подловила, как ее четырехлетняя дочка катается на коньках

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц после развода с мужем Валерой Блюменкранцем одна воспитывает дочку Бетти.

Папа периодически приезжает в Москву из Санкт-Петербурга, чтобы увидеть малышку, но все заботы о ребенке лежат на маме.

Тата Блюменкранц старается уделять максимум времени наследнице. Недавно Тата отдала Бетти в школу фигурного катания.

И девочка уже делает первые успехи. В сторис микроблога Тата Блюменкранц поделилась видео, на котором запечатлела фрагмент тренировки. Маму пустили на каток на несколько минут.

«Ну все, мы на льду. Бетуся тренируется. Мне надо ждать ее где-то час. Родителям не разрешают смотреть, как дети занимаются, потому что они отвлекаются», — поделилась Тата Блюменкранц.

Затем она показала и занятие по общефизической подготовке. Бетти ведет себя примерно, выполняя все указания тренера.

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