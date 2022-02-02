«Узнаете?»: Марина Тристановна из «Дома-2» показала отца своей дочери Таты Блюменкранц на архивном фото

Мама Таты Блюменкранц Марина Тристановна показала в микроблоге архивный снимок, на котором запечатлена со своим мужем и отцом Таты Кахой.

Кадр был сделан больше тридцати лет назад, в конце восьмидесятых годов. Еще до появления Таты на свет.

«Стиль 80-х. Узнаете почтенную?» — подписала кадр Марина Тристановна.

На фото ей всего восемнадцать лет.

Подписчики Марины Тристановны, которой на днях исполнится 52 года, восхитились тем, какой красивой парой с отцом Таты Кахой они были.

Напомним, папа Таты Блюменкранц ушел из семьи больше десяти лет назад. Сейчас он счастлив с новой возлюбленной, которая родила ему троих детей.

С дочкой Татой Каха не общается и даже не приезжал на ее свадьбу с Валерой Блюменкранцем.

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