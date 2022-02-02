Как выбрать модную джинсовую одежду
Видео
Лев Лещенко – первый джентльмен советской эстрады
Видео

«Узнаете?»: Марина Тристановна из «Дома-2» показала отца своей дочери Таты Блюменкранц на архивном фото

Экс-участница реалити-шоу Марина Тристановна поделилась семейным снимком.

«Узнаете?»: Марина Тристановна из «Дома-2» показала отца своей дочери Таты Блюменкранц на архивном фото
Тата Блюменкранц. Фото: instagram.com/tatablum8/

Мама Таты Блюменкранц Марина Тристановна показала в микроблоге архивный снимок, на котором запечатлена со своим мужем и отцом Таты Кахой.

Кадр был сделан больше тридцати лет назад, в конце восьмидесятых годов. Еще до появления Таты на свет.

«Стиль 80-х. Узнаете почтенную?» — подписала кадр Марина Тристановна.

На фото ей всего восемнадцать лет.

Подписчики Марины Тристановны, которой на днях исполнится 52 года, восхитились тем, какой красивой парой с отцом Таты Кахой они были.

Напомним, папа Таты Блюменкранц ушел из семьи больше десяти лет назад. Сейчас он счастлив с новой возлюбленной, которая родила ему троих детей.

С дочкой Татой Каха не общается и даже не приезжал на ее свадьбу с Валерой Блюменкранцем.

Марина Тристановна с отцом дочери Таты Кахой
Марина Тристановна с отцом дочери Таты Кахой. Фото: instagram.com/marina_tristanovna/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Дом-2»Марина Тристановнаотецотец и дочьТата Блюменкранц