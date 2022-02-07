«Главная любовь моей жизни»: Тата Блюменкранц поделилась снимком подросшей дочери Бетти

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц одна воспитывает дочку Бетти.

Папа девочки Валера Блюменкранц живет с новой женой Аней Левченко и сыном Давидом в Санкт-Петербурге. Периодически он приезжает в Москву, чтобы провести время с четырехлетней дочкой Бетти.

Тата Блюменкранц души не чает в своей малышке. Не так давно она отдала Бетти в секцию фигурного катания и теперь каждое утро у мамы и дочки начинается с тренировок на катке.

В микроблога Тата Блюменкранц призналась в любви к Бетти, поделившись снимком подросшей дочери. В кадре крупным планом запечатлено хорошенькое личико Бетти.

«Кто еще не знаком с этими глазками? Это — главная любовь моей жизни. Моя Беатриса», — подписала кадр Тата Блюменкранц.

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