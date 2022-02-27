Карпович на английском языке обратилась к злым людям

Звезда сериала «Папины дочки» считает, что на самом деле в мире должно быть больше доброты.

Актриса Мирослава Карпович неожиданно обратилась к людям на английском языке. Звезда сериала «Папины дочки» написала речь в личном блоге, возмущаясь злобой, которую стала сыпать публика в последнее время.

больше по теме Гришаева сравнила себя с маленькой девочкой, говоря о ситуации на Украине Актриса является уроженкой Одессы.

Перевода на русский язык под посланием актрисы не последовало.

«Я просто не понимаю людей. У них есть водопады, горы, моря, цветы, звезды и деревья. У них есть собаки, кошки, киты и слонята! У них есть лето и осень, зима и весна. У них есть кофе и шоколад, всевозможные фрукты и пирожные! У них есть музыка и книги, друзья, семьи и любимые. У них есть тысячи способов быть добрыми к одному, к другому, и все же они продолжают драться и ненавидеть друг друга», — написала Мирослава Карпович.

Ранее Ольга Бузова тоже высказалась в личном блоге, что в сейчас людям очень нужна позитивная информация. И она, как публичный человек, решила публиковать в Сети контент, который сможет настроить народ на положительные эмоции. Ведущая «Звезд Африки» убеждена, что артисты не должны лезть в политику.

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