«Из страны багетов и круассанов»: Карпович предстала в песочном тренче и берете на шопинге

Мирослава Карпович уже давно строит карьеру в кино. Известность ей принесла роль в сериале «Папины дочки». Но с тех пор она не только повзрослела, но и стала моделью.

В скором времени Мирослава отпразднует свое 36-летие. Если в прошлом году для нее устроил романтический сюрприз Павел Прилучный, то в теперь влюбленные расстались. Звезда уехала в Санкт-Петербург, где проводит время с друзьями.

Обычно Карпович экспериментирует с образами во время фотосессии. Но на этот раз она решила похвастаться обновками. Во время шопинга актриса запечатлелась в примерочной.

Она покрасовалась в песочном тренче и черном берете. Джинсы и кеды дополнили ее образ в стиле французский шик. Мирослава подчеркнула свою хрупкую фигуру. Она распустила волосы, а от макияжа отказалась.

«Она из станы багетов и круассанов», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие адресовали ей комплименты. «Ну что за девушка», «Мирослава, какая вы чудесная», «Вам бы жить в Париже», «Такой стиль очень идет», «Такая романтическая натура», «Очень красивая», «А вот все это идет», «Такая хорошенькая», «Прелестница», «Мира, как вам удается быть такой естественной», — прокомментировали пост подписчики.

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