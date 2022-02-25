Даже не у Муцениеце и Карпович: Прилучный рассказал, где ему лучше всего

Артист все свое время мечтает проводить далеко не с любимыми женщинами.

Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» Павел Прилучный удивил поклонников заявлением о своем любимом месте. Оказалось, что знаменитость посиделкам с любимыми предпочитает работу.

Прилучного назвали неисправимым трудоголиком. Актер заявил, что на сцене театра чувствует себя лучше всего. А фанаты надеялись, что Павел раскроет имя той, с кем ему становится тепло на душе. Поскольку в последнее время разговоры о расставании Карпович и Прилучного, а также о его возвращении к бывшей жене не утихают.

«Сцена — это отдушина. Если ты болеешь, она тебя лечит. Только через нее можно передать какие-то мысли людям и получить настоящую реакцию, не зависть или гниль», — сказал Прилучный в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Напомним, ранее Павла Прилучного заподозрили в воссоединении с бывшей женой Агатой Муцениеце. Не так давно Агата получила в подарок кольцо с бриллиантом. Поклонники артистов выяснили, какой ювелир создал это украшение. Оказалось, что Павел знаком с этим мастером. Именно поэтому фанаты подумали на Прилучного, увидев кольцо у Муцениеце.

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