«Лучше не лезть со своим экспертным мнением»: Ксения Бородина ответила на критику в собственный адрес

Бывшая жена бизнесмена Курбана Омарова поделилась в Stories личного микроблога мнением по поводу «диванных экспертов». Ксения Бородина рассказала, почему не высказывалась о событиях на Украине.

В отличие от некоторых звезд Ксения Бородина в последние дни делилась кадрами с музыкального концерта и свежими модным образами. Телеведущая не говорила, как переживает за других людей.

Именно поэтому фолловеры знаменитости осудили Бородину.

«Весь инстамир превратился в политологов. Из развлекательного контента пошли «умные мысли» в народ нести. Зачем говорить, какие слова тут могут помочь? Я молчу! Я могу это обсудить с близкими! Я могу молиться и переживать! Но от моих хайповых черных картинок в Instagram никому легче не станет!» — написала в личном микроблоге Ксения.

«В такие моменты для тех, кто не из мира политики, лучше не лезть со своим экспертным мнением. Весь директ с самого утра завален угрозами и ненавистью, смысл тут говорить», — резюмировала Бородина.

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