Грандиозная подготовка: Бородина вновь встала на коньки и встречается с Соловьевым

Ксения Бородина была участницей недавно завершившегося очередного сезона шоу «Ледниковый период». Телеведущая выходила на лед в паре с Олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

Недавно стало известно, что пара возобновила ледовые тренировки. Как оказалось, они готовятся принять участие в гала-концерте «Ледникового периода», который пройдет в марте и будет посвящен главному судье, заслуженному тренеру Татьяне Тарасовой.

«Мы стараемся удивлять своего зрителя не только выступлениями любимых участников проекта, но и номерами наших выдающихся действующих спортсменов, которые вернутся к нам с Олимпийских игр. Очень важно и участие наших любимых артистов, ведь музыка для «Ледникового периода» имеет колоссальное значение, и будет очень много певцов и музыкантов, которые придут нас поддержать», — цитирует Илью Авербуха «Стархит».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.