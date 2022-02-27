«Она очень многого не умела»: Георгий Мартиросян рассказал, какой Татьяна Васильева была в браке

Актер Георгий Мартиросян вспомнил, как начинал жить со звездой «Закрытой школы» Татьяной Васильевой.

Мартиросян заявил, что его бывшая жена не была готова к семейному быту.

«Я всегда разгребал дорогу, чтобы Татьяне Григорьевне удобно было работать. То есть огромное количество проблем брал на себя. Мы когда начинали свою семейную жизнь она очень многого не умела, не могла. Моя мама к ней очень соблаговолила и научила готовить какие-то вкусности», – признался Мартиросян.

У актрисы Татьяны Васильевой, разумеется, оказался свой взгляд на брак с коллегой.

«У артиста должна быть жена не актриса, а администратор. Она должна полностью быть подчинена мужу, заниматься его продвижением, питанием, его одеждой. То есть она должна свою жизнь перечеркнуть и жить ради него. Но тогда он должен быть гением», – заявила Татьяна Васильева в документальном фильме «Татьяна Васильева. Я сражаю наповал» на канале ТВЦ.

Напомним, ранее Георгий Мартиросян оправдался за то, что не пришел на похороны Леонида Куравлева.

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