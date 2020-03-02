«Он испытывал меня как трактор»: молодая жена Мартиросяна вспомнила начало их отношений

Третья жена актера Григория Мартиросяна Наталья Мамонова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что они очень долго притирались друг к другу. Напомним, что она на 30 лет младше супруга, которому 72 года. Свадьба состоялась в 2017 году.

«Он испытывал меня как трактор. Четыре года мы притирались друг к другу. Мы оба не первый раз замужем. Он с 1995 года разведен. Я тоже в девяностых потерялась. Мы приняли совместное решение сыграть свадьбу. И вот это произошло». Наталья Мамонова

Как отметила Наталья Мамонова, которая является концертным директором своего мужа, они все решения принимают вместе. «В разных моментах бывает по-разному проявляется наша главенствующая роль. В зависимости от ситуации. Мы стараемся уважительно относиться друг к другу. Я все-таки воспитана на Кавказе. Для меня важно, чтобы решения были обоюдными», — заметила Мамонова.

Также она отметила, что в прекрасных отношениях с дочкой Мартиросяна от брака с актрисой Татьяной Васильевой — Елизаветой. «У нас с Лизой нормальные отношения. Она обращается за помощью, когда требуется. Надо, к примеру, с внуком Адамом посидеть. Мы без проблем забираем его к себе», — заявила она.