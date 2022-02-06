«Пожелание близких»: Георгий Мартиросян объяснил, почему не пришел на похороны Леонида Куравлева

Как отметил актер, он видел строку, что прощание будет в закрытом режиме.

Актер Георгий Мартиросян в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему не пришел на похороны своего коллеги Леонида Куравлева.

«Я видел строку, что похороны будут в закрытом режиме. Это пожелание близких». Георгий Мартиросян

«Я тоже не пришел на похороны Куравлева. Я в этот момент проезжал мимо Центральной больницы. Знал, что сейчас прощаются с Куравлевым. По идее я мог где-то остановить машину и пойти на проводы, но не сделал этого», — заявил актер Борис Галкин, намекая, что близкие не хотели никого видеть на прощании.

Напомним, что легендарный советский актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. Проститься с ним не пришли почти никто из звезд кино.

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