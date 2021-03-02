«Я люблю для человека, а не для себя»: Васильева призналась, что «женила на себе» своих мужей

В интервью по случаю 74-летия народной артистки РФ Татьяны Васильевой известную актрису спросили о ее отношениях с первым мужем, Анатолием Васильевым. Женщина рассказала, что она очень любила своего супруга, а он к ней относился достаточно спокойно. При этом она знала о его большой симпатии к Екатерине Градовой (умерла в феврале 2021 года), и даже о романе между ними.

«Он иногда мне говорил: «Хочешь погулять? Иди погуляй». И тогда приходила Катя в нашу комнату. И такое было. А я его уже тогда очень любила, — призналась Татьяна Григорьевна на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». — Понимаешь, я люблю для человека, а не для себя».

На прямой вопрос ведущего, любил ли ее супруг, Васильева ответила, что не знает. По словам артистки, именно она была инициатором своих отношений и замужества с этим мужчиной. Но потом он стал другим, особенно когда в их семье появился ребенок.

Ближе к концу брака каждый из супругов жил своей жизнью, крутил романы на стороне, они редко собирались вместе. В жизни Васильевой появился новый партнер по спектаклю — яркий красавец Георгий Мартиросян — и, поддавшись новой любви, она быстро развелась с первым мужем. Правда, актриса призналась, что второго благоверного она тоже «женила на себе», о чем потом пожалела.

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