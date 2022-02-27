Снова вместе? Дети Прилучного и Муцениеце случайно «выдали» важную информацию

После громкого развода в 2020 году Агата Муцениеце и Павел Прилучный, похоже, нашли в себе силы простить былые обиды. Они все чаще проводят время вместе, а недавно и вовсе отдыхали в Дубае.

Накануне Агата опубликовала в своем инстаграме кадры, на которых запечатлела детей и робота с мороженым. Тимофей и Мия с интересом рассматривали аппарат и случайно проговорились, что рядом с ними был отец.

«Пойду спрошу у папы, можно ли мне мороженое», — сказал Тимофей. «Тим, и спроси, мне можно тоже?» — подхватила Мия.

Добавим, что ни Муцениеце, ни Прилучный никак не комментируют события последних дней. При этом на днях возлюбленная Павла Мирослава Карпович заговорила о предательстве.

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