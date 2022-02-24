Тимофей — в отца, а Мия — в маму! Прилучный повидался с детьми от Муцениеце без «папиной дочки»

Актер в последнее время все чаще проводит уикенды с детьми.

Агата Муцениеце намекнула на то, что им с бывшим мужем удалось подавить свой эгоизм ради детей. Так, к примеру, Павел Прилучный побывал на вечеринке по случаю дня рождения сына Тимофея. Позже актриса из фильма «Тобол» призналась, что их маленький именинник был доволен и счастлив. Ведь отец не забыл про его праздник.

А вот «папиной дочки» Мирославы Карпович среди гостей видно не было. Кажется, бывшая жена «мажора» не слишком-то жалует его возлюбленную. К тому же, все чаще стали появляться слухи о том, что Павел бросил «папину дочку». Актер осыпал Карпович благодарностями, а многие поклонники посчитали, что так «мажор» красиво распрощался с «мачехой» своих детей.

По крайней мере уикенды Павел Прилучный проводит с детьми. На свежих снимках «мажор» веселился с отпрысками, кривляясь для селфи и строя забавные рожицы. А сын Тимофей и дочка Мия прильнули к отцовскому плечу.

«Какие сладкие ребятишки!», «Павел такой серьезный!», «Мия, небось, скучает по отцу! Девочки всегда больше папины дочки», «Тима так подрос! Мамин защитник», «Тимофей — в отца, Мия — в маму», «Вернулся бы в семью», «Дочурка похожа на маму, а вот сынишка копия отца», «А куда делась «папина дочка»? Все время с детьми! Мачеха за бортом осталась?» — прокомментировали фолловеры.

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