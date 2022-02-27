Повзрослел: свежее фото принца Джорджа изумило британцев

В этом году старшему сыну герцогов Кембриджских исполнится девять лет.

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Дании с рабочим визитом. По возвращению в Лондон герцоги Кембриджские отправились на стадион Твикенхэм, где состоялся матч по регби между сборными Англии и Уэльса. Игра прошла в рамках ежегодного турнира — Кубка шести наций.

Вместе с родителями спортивное мероприятие посетил и принц Джордж. Это был первый с лета прошлого года его выход в свет. Британцы отметили, что за полгода старший сын Кембриджских изменился буквально до неузнаваемости. Джордж повзрослел и даже возмужал. Об этом пишет The Sun.

больше по теме Кейт Миддлтон блеснула в люксовом пальто Catherine Walker за 340 тысяч рублей Как оказалось, герцогиня Кембриджская приехала на деловую встречу с кронпринцессой Дании Мэри в Копенгаген.

Добавим, что в этом году Джорджу исполнится девять лет. Кейт и Уильям планируют отправить его в закрытый интернат для мальчиков Ludgrove School в Беркшире, в котором принц Уильям и принц Гарри учились до 13 лет.

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