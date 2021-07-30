Королевские презенты: какие подарки получил принц Джордж на свой день рождения

Старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцу Джорджу исполнилось восемь лет. 22 июля британский наследник услышал поздравительные слова и получил много подарков, в том числе большой торт в виде футбольного поля. О пристрастии мальчика к этому виду спорта стало известно совсем недавно, когда он вместе с родителями посетил домашние матчи Чемпионата Европы с участием сборной Англии.

Кроме того, как пишет Express, теперь у Джорджа есть набор исследователя природы и часы. Восьмилетие для монархов – особая дата. Именно в этом возрасте мальчиков из королевской семьи принято отправлять в школу-интернат. К слову, Кейт и Уильям уже присматривают учебное заведение для старшего сына в Беркшире.

больше по теме Кейт Миддлтон и принц Уильям трогательно поздравили принца Джорджа с днем рождения Старшему сыну герцогов Кембриджских исполнилось восемь лет.

Напомним, что герцоги Кембриджские также воспитывают шестилетнюю принцессу Шарлотту и трехлетнего принца Луи.

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