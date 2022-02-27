С акцентом на щиколотки: Валерия в платье-бюстье с вырезом щегольнула на концерте Дробыша

Певица приняла участив концерте Виктора Дробыша, который устроил праздник в честь юбилея. По такому случаю она приготовила два образа.

Валерия уже много лет выступает на публике. Она не скрывает, что любит сцену. Даже в 53 года артистка продолжает выпускать новые песни и записывать дуэты с молодыми исполнителями.

Также она без стеснения экспериментирует с имиджем. Певица носит как мини-юбки, так и ботфорты на шпильке. Примечательно, что звезда уже стала бабушкой, но даже муж Иосиф Пригожин не сразу привык к ее статусу.

В последнее время артисты часто отменяют концерты. Но Виктор Дробыш 26 февраля собрал звезды на «ВТБ Арене», где устроил концерт в честь своего 55-летия. На сцене выступили Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Эмин Агаларов и другие известные персоны.

Валерия приготовила сразу два выступления. Сначала она вышла на сцену в силуэтном платье миди с приспущенными рукавами. Наряд с зеркальным эффектом дополнили туфли. Она спела песню «Нежность моя».

Второй раз артистка вышла на сцену уже в силуэтном платье с декольте. Наряд яркого цвета фуксии подчеркнул ее тонкие щиколотки. Примечательно, что она решила исполнить знаменитый хит «Часики».

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая стройная», «Ну просто куколка», «Выглядит бесподобно», «Не дашь больше 20 лет», «Какая роскошная», «Просто прелесть, а как поет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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