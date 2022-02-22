«Как же это сладко»: Валерия показала, как подросшая внучка провожает ее поцелуем

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. И в 53 года певица продолжает создавать новые треки и петь в дуэте.

Примечательно, что она обрела счастье и в личной жизни. Артистка уже 17 лет живет в браке с Иосифом Пригожиным. От прошлых отношений у них есть дети. А чуть больше года назад звезда стала бабушкой. У ее младшего сына Арсения Шульгина родилась дочка Селин.

Теперь Валерия после концертов и съемок спешит в гости к крохе. Она с радостью проводит время со своей внучкой. 22 февраля певица целый вечер посвятила малышке. Они вместе играли. Артистка предстала в джинсах и футболке. Кожаная косуха цвета омлета дополняла образ. Она лежала на специальном игровом коврике, а девочка ей показывала игрушки.

Перед тем, как попрощаться, Валерия надела плюшевую шубку. Она держала малышку на руках. Селин поцеловала свою бабушку.

«Растет наше солнышко. Теперь стала встречать и провожать поцелуем. Как же это сладко, любое напряжение, стресс снимается как по мановению волшебной палочки», — поделилась звезда. «Моя любовь», — отметила она.

Поклонники восхитились нежным кадром. Многие поразились тому, как выросла внучка артистки. «Какая прелесть», «Такая кудрявая», «Ангелочек», «Прелесть! Детки — это огромное счастье!», «Селин — копия мисс Валерии», «Какая кучеряшка!», «Как она быстро выросла», — прокомментировали пост подписчики.

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