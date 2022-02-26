Подольская в силуэтном платье в пол с пышными рукавами предстала на сцене с Пресняковым

Певица вместе с мужем приняла участие в концерте Виктора Дробыша, приуроченного к его юбилею.

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она дружит со многими коллегами. Дома артистка любит принимать гостей. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым.

Зачастую его родители приезжают погостить и поиграть с внуками. У супругов подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Пара часто берет их с собой в путешествия. Но также звезда прибегает к услугам няни.

26 февраля Наталья утром побывала с наследниками в церкви. А вот вечером она уже с мужем приехала на концерт, который Виктор Дробыш устроил по случаю своего юбилея. На сцене певица предстала в черном силуэтном платье в пол с белыми пышными рукавами. Наряд подчеркнул ее стройную фигур. Пресняков оделся с ней в одной гамме. Они исполнили свой хит «Ангел мой».

Публика тепло приняла артистов. Подольскую искупали в овациях, как и Преснякова. Многие отметили, что они были одной из самых элегантных пар в этот вечер. К слову, также в концерте приняли участие: Эмин, певица Слава, Валерия, а также другие исполнители.

«До чего красивые», «Просто идеальная пара», «Как приятно смотреть на влюбленных», «Наталья выглядит бесподобно», — стали писать пользователи Сети.

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