Новости шоу-бизнеса: «позор на всю жизнь» Волочковой, сестра Фриске беременна, у Елизаветы II отказывают ноги, Аверин борется с неизлечимой болезнью

Максим Аверин всю жизнь борется с неизлечимой болезнью и на днях признался, что смог полностью взять ее под свой контроль. Татьяна Тарасова после просмотра финала женского фигурного катания на Олимпиаде уверена, что Камилу Валиеву «убили». Также 17 февраля сестра Жанны Фриске объявила, что ждет ребенка – срок уже большой. Об этом и не только обзор главных новостей из мира шоу-бизнеса за 17 февраля.

«Камилу убили!»: Тарасова — об олимпийских результатах в фигурном катании

Татьяна Тарасова, как и многие легенды фигурного катания, следила за выступлением россиянок на личном турнире в произвольной программе Олимпиады в Пекине. По итогам стартов фаворитка Игр Камила Валиева допустила несколько падений и не смогла войти в призеры. Две другие россиянки заняли первые места.

«Девочки выиграли Олимпийские игры! Мы выиграли Олимпийские игры! А Камилу — били, били, били и убили!» — высказала свое мнение Тарасова после финальных прокатов.

Заслуженный тренер следила за допинг-скандалом, развернувшимся вокруг Валиевой после обнаружения в допинг-пробе следов кардиопрепарата, запрещенного ВАДА. Прессинг на 15-лентюю фигуристку обрушился жесткий, вплоть до судебного заседания Спортивного арбитража.

«Позора на всю жизнь»: Волочкова на «Давай поженимся!» глазами Сябитовой

Телесваха Роза Сябитова дала интервью, в котором вспомнила, как в январе к ней на программу «Давай поженимся!» приходила Анастасия Волочкова. Балерина должна была помогать женихам очаровывать героиню-невесту, но сама запала на банщика Сергея и увела его из-под носа участницы.

По словам Сябитовой, за дальнейшей судьбой и скандалами балерины и банщика Сергея она не следила.

«Увела она жениха, или глазки просто строила — не знаю. Волочкова ушла, и я ее забыла. Я не знаю, как у нее там все развивалось. Мне это не интересно. Внимание на час, а позора на всю жизнь», — рассказала телесваха.

Жанна Фриске стала бы тетей

Сестра покойной Жанны Фриске Наталья рассекретила свое интересное положение. Она объявила всем, что беременна, у нее уже внушительный срок. Кто отец, она промолчала.

«Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже», — пообещала Фриске-младшая.

Максим Аверин страдает от неизлечимой болезни

46-летний актер Максим Аверин с рождения страдает от неизлечимого заболевания. У него экзема — хроническое воспаление кожи. Много лет звезда театра и кино мучился от того, что у него ужасно чесалось все тело, обострения происходили регулярно и доставляли массу страданий. Однако ему с трудом, но удалось взять под контроль свой недуг.

«Теперь эта экзема только иногда, когда я особенно сильно понервничаю, может появиться на ногах, но я уже знаю, как с ней бороться», — порадовался артист.

У королевы Елизаветы отказали ноги

95-летняя королева Великобритании Елизавета II сама призналась в недуге – у нее отказывают ноги. Это произошло на встрече с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и нынешним главой подразделения генерал-майором Элдоном Милларом. Ее Величество навстречу гостям смогла совершить всего несколько шагов, при этом опиралась на палочку.

Золотухин-младший растет копией отца

17-летний сын Валерия Золотухина от актрисы Ирины Линдт Иван подрос и возмужал. Парень учится в театральном вузе и редко выходит в Сеть, предпочитая непублично развиваться в профессии. Но однокурсник запечатлел Ивана Золотухина на видео, и оказалось, что сын актера растет его настоящей копией.

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