«Мне до сих пор больно их слушать»: Ольга Орлова сделала признание о песнях покойной Жанны Фриске

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова до сих пор не может смириться со смертью подруги Жанны Фриске.

В июне этого года исполнится семь лет, как не стало певицы, экс-солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске.

Казалось бы, за это время окружение покойной вокалистки должно было смириться с утратой и принять ее ранний уход из жизни.

Но близкая подруга Жанны Фриске, экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова призналась, что все еще чувствует горечь утраты.

Общаясь во время интерактива с подписчиками микроблога, Ольга Орлова дала понять, что пока не приняла смерть Жанны Фриске.

Звезда до сих пор чувствует боль, когда слышит песни, которые исполняла ее покойная подруга.

«Оля, поете ли вы песни Жанны в караоке?» — поинтересовались поклонники у Орловой. «Нет, и не люблю, когда кто-то поет. Для меня песни Жанны — это только ее песни. Мне до сих пор больно их слушать, не отпустило меня пока», — призналась Ольга Орлова.

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