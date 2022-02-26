Умный и мужественный: миллионер из Казахстана стал вторым «Холостяком» в новом сезоне шоу

Ранее стало известно, что 27-летний бизнесмен и фермер Александр Гранков станет героем шоу. Вторым участником проекта стал Димаш Адилет.

На канале ТНТ в скором времени состоится премьера девятого сезона шоу «Холостяк». Организаторы проекта приготовили сюрприз зрителям.

Если раньше был один главный герой, за чье внимание и сердце бились участницы шоу, то теперь холостяков будет сразу два. Ранее стало известно, что в новом сезоне участницы встретятся с 27-летним бизнесменом и фермером Александром Гранковым.

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А теперь назван второй холостяк. Им стал Димаш Адилет. 26-летний блогер и миллионер родом из Казахстана. Там сейчас проживают его родители, которые являются влиятельные бизнесменами.

Сам же Димащ в 11 лет перебрался в Швейцарию, где окончил школу-интернат. Он также получал образование в Гарварде и Бостонской бизнес-школе. Адилет может похвастаться дорогостоящими автомобилями и люксовыми нарядами.

За последние несколько лет он стал популярен На него уже подписаны миллион человек. Из-за широты аудитории Димаш ведет блог на двух языках: русском и английском.

Ранее молодому миллионеру приписывали романы с разными красавицами: моделью Викторией Одинцовой, блогером Динарой Рахимбаевой и «Мисс Вселенной» из Колумбии Лаурой Оласкуагой, пишет «СтарХит».

Напомним, что согласно новым правилам шоу не только мужчины будут выбирать девушек, но и сами участницы теперь смогут голосовать за понравившегося кандидата. Кроме того, новым ведущим шоу станет юморист Михаил Белянин.

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