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Без Тимати: победительница шоу «Холостяк» вернулась в Испанию

Модель Екатерина Сафарова улетела к себе домой. Выбравший ее из нескольких девушек музыкант компанию красавице не составил.

Без Тимати: победительница шоу «Холостяк» вернулась в Испанию
Победительница восьмого сезона шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova/

Победительница восьмого сезона шоу «Холостяк», модель Екатерина Сафарова вернулась к себе домой, в Испанию, где работает моделью.

Девушка разместила в сторис Instagram фото, которым намекнула, что находится в жаркой стране. Екатерина показала тарелки, наполненные сплошь «санкционными» блюдами, да еще и указала геотег – Испания.

Что это означает, можно лишь догадываться. Стоит ли за этим размолвка с Тимати или же у них, вопреки словам самой Екатерины Сафаровой, нет и не было никаких отношений, неизвестно. Очевидно лишь одно – рэпер за девушкой, которую сделал победительницей шоу «Холостяк», не последовал.

Екатерина Сафарова тарелками, наполненными «санкционкой», намекнула, что находится в Испании
Екатерина Сафарова тарелками, наполненными «санкционкой», намекнула, что находится в Испании. Фото: instagram.com/kat_safarova/

Тимати публикует в сторис видео с геотегом города Сочи, где в ближайшую субботу, 12 июня, состоится его выступление в рамках фестиваля «Блогеры России».

Примечательно, что и сама Екатерина не последовала за Тимати на Черноморское побережье, предпочтя берега другого моря.

Напомним, в минувшую пятницу, 4 июня, Тимати и модель в качестве пары присутствовали на церемонии вручения Премии Муз-ТВ.

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