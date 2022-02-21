«Я пустился во все тяжкие»: новый «Холостяк» — о своем участии в шоу

13 марта на канале ТНТ стартует новый сезон знаменитого шоу «Холостяк». Им стал 27-летний бизнесмен и фермер Александр Гранков. Недавно журналисты побывали в поместье Александра, познакомились с ним лично и поняли, чем же он мог покорить участниц проекта.

Конь Антон, енот Итан, собака Берта и другие обитатели поместья «Холостяка»

Александр окончил факультет госуправления МГУ, проходил практику в госструктурах. Учился в Англии, в университетском колледже Лондона, по направлению Smart city, что значит «умный город», но из-за коронавируса вернулся домой и продолжил обучение удаленно, по Zoom. Безусловно, тот факт, что Александр – образован и из хорошей, обеспеченной семьи стал определяющим для участниц шоу. Однако было бы неправильно говорить только о заслугах его родителей, у парня своя коммерческая жилка.

Именно Александр придумал сделать из родительской фермы, построенной еще в 90-х годах, Few horses клуб в традиционном английском стиле. Неслучайно ферму, где предоставляются услуги хорсшеринга, многие называют поместьем.

Суть услуги заключается в том, что местные заводчики могут отдать своих коней на постой, где животных кормят, чистят, всячески ухаживают за ними. А еще здесь проводятся экскурсии для всех желающих, где можно покататься на лошадях, сфотографироваться с ними, а также познакомиться с енотом-полоскуном Итаном и кроликами, что и сделали представители СМИ.

Итак, первый кто встречает журналистов при входе в поместье, — это конь Антон. Работник фермы Александр – тезка «Холостяка» — предлагает всем желающим покормить скакуна морковкой и сфотографироваться с ним. Я протягиваю коню морковь, и в какой-то момент он меня кусает. Неожиданно на дорожке появляется улыбчивый парень и объясняет, как правильно вести себя с Антоном, чтобы усыпить его бдительность. Этот молодой человек и есть тот самый Александр Гранков.

Помимо Антона, на ферме у Гранковых живут еще 11 лошадей – как своих, так и отданных на постой. Зовут их по-простому: Леонид, Иннокентий, Даур, Эмир и т.д.

Однако любимчиком публики можно назвать и енота Итана, которого все желающие могут покормить «куриными сердечками», виноградом и другими деликатесами. В тот день я стала четвертым человеком, изъявившим желание поделиться с полоскуном едой. На вопрос, не перекормим ли мы животное, работник фермы Александр отвечает отрицательно. Оказывается, в день полоскун может съедать до сорока сердец… Также на ферме живут кролики и любимицы «холостяка» — собаки Берта и Альфи.

После экскурсии по двору поместья с самоваром, глинтвейном с пирожками на свежем воздухе журналисты перемещаются в дом семьи Гранковых. Здесь Александр рассказывает представителям СМИ о том, как вообще попал в «эту историю». Так парень называет проект «Холостяк».

Александр Гранков: «Хотелось бы, чтобы через пять лет у меня были сын и дочь»

Однажды в числе гостей на экскурсию в поместье приехала девушка, которой Александр начал оказывать знаки внимания. Его реакцию заметила фотограф, также вошедшая в группу посетителей фермы. Впоследствии выяснилось, что это был кастинг-директор проекта «Холостяк». Девушка спросила, не хотел бы Александр стать участником шоу. Он ответил отрицательно, но через неделю кастинг-директор перезвонила снова. Александр снова дал отрицательный ответ, хотя спустя полтора-два месяца все же согласился на участие в авантюре.

Как признается герой проекта, сначала он стеснялся, волновался, но потом привык к камерам и женскому вниманию.

«Поначалу допускал речевые ошибки. Думал, что никто не поверит, что я учился в МГУ, но зато все поверят, что я из деревни, — шутит парень. — Тем более я сразу заявлял об этом. А потом я понял, насколько происходящее со мной интересно. Съемки проходили в Мексике около полутора месяцев. Событий, конечно, было много!»

Еще одна сложность заключалась в том, чтобы запомнить все имена девушек. Для этого «холостяк» выписывал все имена участниц на листок и как в школе, учил их.

«Мне помогали ассоциации : кто в зеленом, кто в желтом платье, кто мне что сказал, какой подарок подарил, кто чем занимается. Конечно, у меня в голове была каша. Но потом в одном из эпизодов я даже специально акцентировал на этом внимание. Например, брал бокал и говорил: «Юля…» или «Спасибо за вопрос, Саша».

По словам Александра, сначала ему нравились все участницы, потом он стал кого-то выделять, больше общаться, лучше узнавать. Но метаться между двумя понравившимися девушками не приходилось. Также Александр признался в том, что все-таки предпочитает брать на себя инициативу в отношениях, а не когда это делает девушка.

«Честно говоря, излишнее внимание со стороны противоположного пола меня смущает. Конечно, когда к тебе подойдет или напишет девушка, которая тебе нравится, — это одно дело. Но ты думаешь, в чем подвох, и как ребенок, все оттягиваешь, — говорит Александр. — А если у меня был сложный день и знаки внимания мне оказывает девушка, которая, возможно, красива, умна, талантлива, сразу звоночек – и нет. Я сейчас даже и директ не открываю. Если отвечу одним, а другим – нет, или если завяжется переписка, а потом вдруг я перестану отвечать, то начнутся обиды».

На вопрос, зачем вы пришли в шоу Александр ответил, что ему уже нужно задумываться о семье. И приняв участие в этом проекте, он подтолкнул себя к этому серьезному шагу.

«А внимание девушек, да и ваше внимание (журналистов) мне приятно, но это сопутствующий фактор. А вообще, было бы странно, что молодой человек, имеющий возможность создать семью, не думал бы об этом, — признается Александр Гранков. — У меня есть представление, как должна складываться моя жизнь – это как пятилетки в Советском Союзе. Хотелось бы, чтобы через пять лет у меня бы уже был сын, дочь, который крепко стоит на своих маленьких ножках, бегает. Я не хочу быть сорокапятилетним Саньком, который не может поиграть в футбол со своим сыном. Нас так отец воспитал: мы ходили с ним в походы, таскали катамараны на своей спине. То есть, он нас всему обучал. Наверное, я проецирую на себя модель своей семьи».

Александр Гранков для Teleprogramma.pro: «Мне нужна девушка, у которой есть планы на эту жизнь»

Иногда возникало впечатление, что мы присутствуем на съемках еще одного эпизода шоу «Холостяк». Ведь казалось, что каждая из журналисток хочет привлечь в себе его внимание. Корреспондент Teleprogramma.pro — не исключение, поэтому я тоже сделала небольшое интервью с героем дня.

— Александр, cлучалось ли во время съемок так, что поначалу вы очаровывались участницей, а потом резко меняли свое мнение. Что вам может не понравиться в девушке?

— Конечно, я могу разочароваться от очень многих вещей, начиная от интонации в голосе и заканчивая нехорошим поступком. На самом деле я сложный человек. Если что-то происходит, то мне нужно время подумать. И когда девушка «передавливает», например, говорит: «А почему ты мне не уделяешь внимание?» или «Пойдем туда-то», я, наоборот, начинаю отстраняться.

А еще я терпеть не могу курение, не люблю, когда ругаются матом, хотя иногда сам это позволяю, но в большей степени в рамках шутки, когда рассказываю какую-нибудь смешную историю.

— Насколько вам важно, чтобы избранница была хозяйственной? Все-таки у вас кони, кролики, енот Итан…

— Я не ищу хозяйку для фермы, чтобы она могла у лошадей расчистить, и на кухне прибраться, и что-то приготовить. Конечно, это важно, это нормально. Но в нашей семье папа всегда считал, что жена, мать его детей, должна заниматься домом и детьми и только этим. Мама моя, наоборот, хотела получать образование – шла на второе, третье, пятнадцатое… У нее всегда было стремление работать, а папа ей запрещал.

Я считаю, что девушке ничего нельзя запрещать. Хочешь готовить – замечательно, хочешь готовить больше, чем нужно, – пожалуйста, не хочешь готовить – ладно, я могу заказать еду или приготовить сам. Любишь чистоту – здорово, я тоже. Ты перфекционист – это нормально, я немножко – тоже. Но делай, что хочешь. Ты влюбляешься в человека, не потому что он тебе что-то приготовил, или же ты пришел домой, а тебе уже поставили тапочки. Я, наоборот, не люблю этого. Пусть человек занимается, чем хочет, развивается.

Мне нужна девушка, которая живет и развивается без меня, у которой есть план на эту жизнь. Хочется тянуться к такому человеку, находиться рядом, чувствовать, что и я развиваюсь вместе с ним. И чтобы и девушке хотелось быть рядом со мной. Когда вы будете настраивать друг друга таким образом, это будет идеальный союз. Вот это я ищу в отношениях.

— Насколько вам важно, чтобы кандидатуру будущей жены одобрили родители?

— Мама у меня достаточно сильная личность. И она может навязывать свою точку зрения хитрыми путями, присущими любой женщине. Папа напрямую скажет, кто ему нравится, а кто – нет. Но в итоге решение все-равно принимаю я.

— А как родители вообще отнеслись к вашему решению стать «Холостяком»?

— Абсолютно нормально. Папа чаще спрашивал про техническую часть: какая была температура воды, насколько хорошая в Мексике инфраструктура, маму же больше интересовала эмоциональная составляющая.

— Чем занимаются ваши родители?

— Сейчас – фермой. А вообще, мама увлекается психологией, коучингом, она все время учится. У нее такой посыл – всегда получать новые знания. А отец сейчас увлекается строительством машин и много путешествует по России. Собирает невероятно сложные конструкции. Я даже называю его инспектор Гаджет.

В таком автомобиле есть все. И самое главное – я не понимаю, откуда у него столько знаний по электронике, по техническим характеристикам машин. Так, например, у него есть маленький джип, в котором расположился, душ, туалет, спальня. Машина на солнечных батареях. Она сама закапывается и выкапывается, разве что не летает.

— Если возлюбленная будет похожа на вашу маму, это станет для нее преимуществом?

— Мама у меня, конечно, умная, красивая, интеллигентная. Но у меня свои вкусы. Я не тот человек, который будет искать в избранницах маму. В кого влюбишься, в того влюбишься. Но хочешь увидеть маму – приезжай к нам в дом.

— В шоу ведь принимал участие и второй «Холостяк», имя которого пока не раскрывается. Как складывались ваши отношения?

— Сначала я взял на себя всю волну симпатии, затем – негатива, когда звучали острые вопросы, и я давал не совсем правильные ответы. И потом появляется другой парень на все готовенькое…

А вообще, это хороший человек, надежный товарищ и друг. А самое главное – он умеет делать то, чего не умею я. У меня белая зависть к нему. Когда ты видишь, как человек получает свою порцию славы, это тебя мотивирует. Поэтому этот парень меня мотивирует. У нас все было по-джентльменски, между нами сложились добрые отношения. Правда, не знаю, как в итоге все это смонтировали. Мы снимались каждый день, очень много.

— Какой съемочный день шоу стал самым тяжелым для вас?

— Каждый. Что значит тяжелый? Каждый день я отдавал проекту все силы. Ночью я ложился спать, смотрел в потолок, просыпался и шел туда, куда мне назначали. И мне было это интересно, поскольку я не знал, что там будет происходить дальше. Каждый раз организаторы проекта придумывали что-то новое и постоянно смотрели, как я отреагирую.

Кто-то думал, что нельзя было брать второго мальчика. Кому-то из группы я сделал что-то хорошее, с кем-то мы летели вместе, кому-то я помогал регистрировать чемодан. То есть, вроде сделал больше, чем второй парень. И хочешь не хочешь, но ты понимаешь, что относишься к этому человеку (ко мне) лучше. А в тебе же есть информация, которую ты не можешь рассказать. Это можно сравнить с тем, когда ты приходишь в дом, где у тебя жена и дети, а ты день назад был там со своей любовницей. У меня же все на лице написано.

Поэтому некоторые эпизоды шоу я воспринимал как легкое предательство. Когда я обманывал людей, а такие ситуации возникали, я это мог держать в себе часы. Мне было жутко тяжело. Меня начинало трясти, мне нужно было поделиться эмоциями, сказать, какая я тварь. Это, кстати, очень эгоистично.

Когда ты хранишь информацию в себе, неважно, хорошая это или плохая, то это твое. А когда это тяжелая информация, и ты ее рассказываешь, это значит ты хочешь переложить ответственность с себя на этого человека. И вы уже знаете об этом вдвоем, он начинает предпринимать какие-то шаги, и тебе уже легче. Многие люди несчастны, потому что не могут рассказать о своих ошибках. А я о своих уже все рассказал.

— Бывали ли такие моменты, когда во время съемок вы думали: «А что скажут родители, друзья, если увидят меня другим, каким не привыкли видеть»?

— В какой-то момент ты думаешь: «Я это делать не буду». Но поверьте, я пустился во все тяжкие. Но для меня это значит говорить то, что ты думаешь, поступать, как хочешь, быть немного эгоистичным, думать о своих интересах. Насколько же нужно быть наивным, чтобы полагать, будто ты всем сможешь угодить, и все о тебе будут думать хорошо. Это просто невозможно в таких обстоятельствах. Конечно, кто-то из девушек может обидеться. Но зато я смогу концентрироваться на той одной.

Ждем выхода нового сезона шоу «Холостяк»!

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