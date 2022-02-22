Стильная пара: Савельева в костюме с брюками палаццо предстала на сцене с Сафоновым

Певица поделилась редкими кадрами с мужем, который поддержал ее во время выступления.

Саша Савельева прославилась, когда попала в шоу «Фабрика звезд». Потом она много гастролировала, так как стала солисткой группы «Фабрика». Певица с кудрявыми локонами никогда не была обделена мужским вниманием.

Но ее сердце смог завоевать Кирилл Сафонов. Пара вместе уже 11 лет. У них подрастает сын Леон. Первое время родители прятали малыша, но теперь все чаще показывают наследника.

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После того, как Саша стала мамой, она начала сольную карьеру. А так как певица обладает стройной фигурой, она стала часто участвовать в фотосессиях. 22 февраля артистка поделилась кадрами со своего выступления.

Она вышла на сцену в серебристом костюме-тройке с жакетом оверсайз и брюками палаццо. Наряд еще больше подчеркнул ее хрупкую фигуру. Савельева сыграла на флейте.

Пришел поддержать ее Сафонов. Он поднялся на сцену, облаченный в черный костюм и рубашку в тон. Актер произнес слова, которые заставили певицу улыбнуться.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие также отметили, что Саша выглядит превосходно. «Какая красивая», «Вы очень элегантная», «Сашенька, вы чудесная пара», «Такая гармония», «Любовь чувствует за километры», «Кирилл прекрасный муж», — стали писать пользователи Сети.

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